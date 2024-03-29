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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محمد عادل إمام يشيد بأحمد عبد الحميد ويعلن مفاجأة جديدة

محمد إمام وأحمد عبد
محمد إمام وأحمد عبد الحميد

أشاد الفنان محمد عادل إمام بشخصية حربي التى يجسدها الفنان أحمد عبد الحميد ضمن أحداث مسلسل كوبرا.

ونشر محمد إمام على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام صورة تجمعه بأحمد عبد الحميد وكتب عليها قائلا: أحمد عبدالحميد من اشطر الناس اللي اشتغلت معاهم .. ممثل جامد له مستقبل كبير .. استنونا مع بعض تاني ان شاء الله في فيلم شمس الزناتي.. عامل دور مفاجأة.

وحرص أحمد عبد الحميد على الرد على محمد إمام، قائلا: انت نجم حقيقى بمعنى الكلمة والشغل معاك متعة ونجاح عشان ربنا بيباركلك فى شغلك على قد تعبك وعلى قد قلبك النضيف وان شاء الله إلى جاى كله نجاح ومفاجآت. 

 

دور أحمد عبد الحميد فى كوبرا 

 

في إطار من الإثارة والأكشن، يجسد أحمد عبد الحميد شخصية حربي العدو اللدود لكوبرا الذي يجسده محمد إمام، والذي يبدو أن مهنته في الجزارة قد انطبعت عليه في حياته العادية خارج المجزر، حيث أصبح يميل للذبح والدماء مع كل من يعاديه، وعلى رأسهم كوبرا، وذلك ضمن أحداث مسلسل كوبرا الذي يُعرض في العاشرة مساءً على قناة إم بي سي مصر بالتوازي مع منصة شاهد.


من خلال أحداث الحلقة الأولى نعرف أن هناك عداءً شرساً بين حربي وكوبرا منذ الصغر، ويعود السبب فيه إلى مكانة كوبرا عند شيخون، صاحب المجزر والشقيق الأكبر لكوبرا، حيث لا يتوانى شيخون عن عقد المقارنات بينهما لصالح كوبرا، وهو ما يشعل نار الحقد والغل في قلب حربي، ويجعله على استعداد دائم ودون تفكير لإلحاق الأذى بكوبرا بأسهل طريقة لديه، وهي الأسلحة المستخدمة في الجزارة.

محمد عادل امام مسلسل كوبرا حربي أحمد عبد الحميد

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