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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأعنف منذ 3 سنوات.. قفزة هائلة في قت.لى الضربات الإسرائيلية على سوريا اليوم

الضربات الإسرائيلية
الضربات الإسرائيلية على سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بارتفاع حصيلة القتلى جراء الضربات الإسرائيلية التي طالت مستودعاً للصواريخ لحزب الله اللبناني، والذي  ويقع بالقرب منه مركز للتدريب، في منطقة جبرين قرب مطار حلب الدولي إلى 42، 36 منهم من قوات الجيش السوري و6 من حزب الله اللبناني.

ووفقا ل"المرصد السوري لحقوق الإنسان"، استهدف القصف الإسرائيلي، بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، "معامل الدفاع في السفيرة، ودوت انفجارات في كفرجوم غرب حلب، بينما انطلقت صواريخ الدفاع الجوي التابعة للجيش لمحاولة التصدي للصواريخ الإسرائيلية وإفشال الهجوم، إلا أن الصواريخ وصلت إلى أهدافها".
 وتعد هذه الحصيلة من القتلى من قوات الجيش هي الأعلى خلال الضربات الإسرائيلية السابقة التي طالت مناطق سورية، كما يعد الأعنف في الضربات الإسرائيلية على سوريا منذ 3 سنوات.
 وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2024، 28 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 20 منها جوية و 8 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 56 هدفاً ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات. 
وتسببت تلك الضربات بمقتل 104 من العسكريين بالإضافة لإصابة 47 آخرين منهم بجراح متفاوتة؛ إلى جانب استشهاد 10 مدنيين بينهم سيدة، وإصابة 10 آخرين بالاستهدافات الإسرائيلية.

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