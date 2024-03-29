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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وائل كفوري يحيي حفل عيد الفطر في دبي بمشاركة آدم

وائل كفوري
وائل كفوري

يستعد المطرب وائل كفوري لإحياء حفل عيد الفطر يوم 12 من شهر إبريل القادم، ومن المفترض أن يشاركه الحفل المطرب آدم.

الحفل يقام داخل مركز دبي للتجارة ومن المفترض أن يقدم وائل خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة.

وطرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل عبر موقعها الرسمي وتبدأ أسعارها بـ500 درهما إماراتي وحتي 1200 درهما.
 

 

أخر حفلات وائل كفوري 

وكانت آخر حفلات وائل كفوري ليلة رأس السنة الجديدة حيث أحياها ببيروت وسط حضور جماهيري كبير.

 

أغاني وائل كفورى 

وقدم وائل كفوري عدد من الأغاني التي تنال اعجاب الجمهور اللبناني ولعل من أبرزها: حالف عالحب وأوعى تخاف.

 

وطرح اللبناني وائل كفورى مؤخرا أغنيته الجديدة "حالف عالحب" وتعاون في الأغنية مع منير بوعساف وبلال الزين في التوزيع الموسيقى والتلحين.

 

المطرب وائل كفوري حفل عيد الفطر المطرب آدم

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