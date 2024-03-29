وائل كفوري يحيي حفل عيد الفطر في دبي بمشاركة آدم

يستعد المطرب وائل كفوري لإحياء حفل عيد الفطر يوم 12 من شهر إبريل القادم، ومن المفترض أن يشاركه الحفل المطرب آدم.



الحفل يقام داخل مركز دبي للتجارة ومن المفترض أن يقدم وائل خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة.



وطرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل عبر موقعها الرسمي وتبدأ أسعارها بـ500 درهما إماراتي وحتي 1200 درهما.



أخر حفلات وائل كفوري

وكانت آخر حفلات وائل كفوري ليلة رأس السنة الجديدة حيث أحياها ببيروت وسط حضور جماهيري كبير.





أغاني وائل كفورى

وقدم وائل كفوري عدد من الأغاني التي تنال اعجاب الجمهور اللبناني ولعل من أبرزها: حالف عالحب وأوعى تخاف.

وطرح اللبناني وائل كفورى مؤخرا أغنيته الجديدة "حالف عالحب" وتعاون في الأغنية مع منير بوعساف وبلال الزين في التوزيع الموسيقى والتلحين.