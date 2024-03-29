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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جهاز مدينة سفنكس الجديدة يجري القرعة الأولى لتسكين المواطنين الموفقين أوضاعهم

جهاز تنمية مدينة
جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة

صرح المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، بأنه تم إجراء القرعة الأولى لتسكين المواطنين الذين تم الانتهاء من توفيق أوضاعهم، وقاموا بسداد الدفعات المقدمة طبقاً للمخطط المعتمد بمساحة 257 فدانا ضمن القطاع الثاني، وذلك وفقاً لشرائح المساحات المعتمدة بالمخطط.

 وتم إجراء القرعة العلنية بحضور المهندس طارق زكى، والمحاسب / عادل عبدالفتاح ، نائبى رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، وممثل مجلس الدولة، وممثلي قطاع الشئون المالية والإدارية، وقطاع الشئون العقارية والتجارية، وقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
 

وأشار رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، إلى أن ذلك يأتي في إطار سرعة إنهاء إجراءات توفيق الأوضاع لمساحات الأراضى التابعة لبعض جهات الولاية السابقة، وضمها لأحوزة عدد من المدن الجديدة بهدف تحويلها إلى مناطق حضارية.

 طلبات المواطنين

وأعلن المهندس أحمد إبراهيم أنور، عن أسماء المواطنين وبيانات قطع الأراضى بالقرعة العلنية اليدوية رقم 1، موضحاً أن عدد طلبات المواطنين الذين تم الإجراء القرعة بينهم بلغ 158 مواطناً على 169 قطعة أرض، وجارٍ تجهيز طلبات التخصيص لقطع الأراضى ليتسلمها العملاء.

سفنكس الجديدة القرعة الأولى مجلس الدولة قطاع الشئون العقارية الاراضى

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