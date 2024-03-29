شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم علي معلول

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن موقف النادي الأهلي من التجديد مع على معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامج «ملعب أون تايم» المذاع على «أون تايم سورتس»: «الأهلي يرغب وبشدة في تمديد عقد على معلول، ولكن ليس بنفس المقابل المادي الذي يتقاضاه اللاعب، بسبب ارتفاع سعر الدولار، والأهلي لا يتحمل هذا المبلغ الكبير».

وأضاف: «لكن الأهلي وكولر متمسكين باللاعب، ولكن الاختلاف حتى الآن في المقابل المادي».



واختتم: «علي معلول قدم الكثير للأهلي ويُسجل في التاريخ، وأضاف للكرة المصرية، بالإضافة إلى انضباطه واحترامه للجميع، والكرة الآن في ملعبه».



