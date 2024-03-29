ضبط تشكيل عصابى لسرقة السيارات والشقق بالمفاتيح المصطنعة بالقليوبية

القت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على عاطلين كونا تشكيلا عصابيا تخصصا في سرقة السيارات والشقق بأسلوب المفتاح المصطنع في شبرا الخيمة ومدينة العبور وتم التحفظ على المتهمان والمضبوطات وتحرر محضر بالواقعتين وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية اخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد ورود اخطارين بواقعتين سرقة تبين أن الأول تمكن ضبط مباحث قسم أول شبرا الخيمة من القبض على عاطل بتهمة سرقة إحدى السيارات المملوكة لاحد المواطنين من اسفل مسكنة بأسلوب المفتاح المصطنع وارشد عن السيارة وتم ضبطها وتحرر المحضر اللازم .

كما تلقى مدير أمن القليوبية اخطارا من مامور قسم شرطة العبور يفيد بطبط عاطل يتسقل مركبة تروسيكل يقوم بسرقة الشقق المغلقة بدائرة القسم وتم ضبط التروسيكل وتبين انه يقوم باستإجارة لنقل المسروقات عليه وبيعها لعميل له سىء النية وتم ضبطه هو الاخر وارشد عن المسرقات والتحفظ عليها .