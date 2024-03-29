بحضور سوسن بدر.. ريهام سعيد تحتفل بعيد ميلادها

احتفلت الإعلامية ريهام سعيد بعيد ميلادها الـ48 وسط حضور عدد كبير من أصدقائها داخل الوسط الفني.



وحضر حفل العيد ميلاد كل من سوسن بدر ونرمين الفقي وراندا البحيري بالإضافة إلى مجموعة من أصدقائها خارج الوسط الفني.



ونشرت ريهام سعيد صورة لها من حفل عيد الميلاد جمعتها بنرمين الفقي وسوسن بدر وعلقت عليها قائلة حبايب قلبي نورتوني.





حقيقة اعتزال ريهام سعيد الفن

أثير خلال الساعات الماضية جدل واسع بسبب ما تردد عن اعتزال ريهام سعيد للفن والإعلام، بعدما نشرت إنها ستبتعد لفترة عن الأضواء، بدافع الراحة من الحروب التي لا تنتهي، وهو الأمر الذي فسره الكثيرون من جمهورها على أنه إعلان لاعتزال الفن والإعلام.

وكشفت ريهام سعيد لـ صدى البلد حقيقة اعتزالها الفن والإعلام .

وقالت ريهام سعيد: "غير حقيقي تلك الاخبار ولم اعتزل الفن وسأقاضي كل من نشر اخبار كاذبة عني لان ذلك سيسبب لي ضررا مع القناة ".

وتابعت: "انا كنت متفقة اني اظهر للناس في لايف بعد الفجر ولكن حسيت ان شكلي مش مناسب دلوقتي فقررت الابتعاد، وتفاجات نشر اخبار باعتزالي وفسروا المنشور بطريقة خاطئة .

حقيقة ما نشرته ريهام سعيد :

خرجت ريهام سعيد على منصة "فيسبوك" أمام 2 مليون ونصف متابع لصفحتها الرسمية خلال الساعات الماضية، لتعلن إنها ستبتعد لفترة عن الأضواء، بدافع الراحة من الحروب التي لا تنتهي.

وجاء في مضمون المنشور الذي انتشر كالنار في الهشيم: "سأختفي لمدة طويلة حتى تعود لىَّ روحي ونفسي وطموحاتي.. أشباه البشر كتير أوي، وأنا زهقت من لعب دور الضحية، بس أنا فعلًا بيتضحك عليّا سهل أوي، ومش عارفة أتعامل مع حد.. كله يالا نفسي.. وأنا محدش شاف منّي غير كل خير".

وأكملت: "الفترة اللي فاتت مريت بحاجات كتيرة أوي وتعرضت للتشويه، مش بس الشكل.. السمعة كمان قبل تشويه الشكل.. 8 سنين من تشويهي عشان أقع.. حرب غريبة عشان مشتغلش في الإعلام وفي التمثيل.. من مين؟.. معرفش".

وفي ختام المنشور، قالت: "تعبت خلاص من الحروب غير المبررة.. الناس شريرة أوي أوي ليه؟؟؟؟.. تعبت من الغيرة والحقد.. تعبت.. أنا حبيت وأخلصت في كل حاجة عملتها في حياتي.. مش حاسة إن دي النهاية.. حاسة إني جزائي موجود وموجود في الدنيا مش بس في الآخرة".