إخماد حريق نشب في شقة الفنان الراحل فؤاد المهندس

نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة علي حريق نشب في شقة بالزمالك مملوكة للراحل فؤاد المهندس ويقيم فيها نجله
وتعرض نجله لإصابة قوية نتيجة الحريق وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وتواصل قوات الحماية المدنية تبريد الشقة.
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نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة علي حريق نشب في شقة بالزمالك مملوكة للراحل فؤاد المهندس ويقيم فيها نجله
وتعرض نجله لإصابة قوية نتيجة الحريق وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وتواصل قوات الحماية المدنية تبريد الشقة.
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