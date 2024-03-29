عن طريق الاتصال.. علي جمعة يوضح لطفلة كيفية وسوسة الشيطان لـ آدم

أجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن سؤال طفلة حول كيفية دخول إبليس الجنة لكى يوسوس لسيدنا آدم وزوجته وقد طرده الله سبحانه وتعالى؟.

وقال الدكتور علي جمعة، خلال حلقة برنامج "نور الدين": "هو مدخلش الجنة، انتى عارفة دلوقتى وسائل التواصل الاجتماعى، واحد موجود فى امريكا وانتى هنا ينفع تعملوا شات ينفع، حاجات زى كده لكن الوسوسة ممكن تكون عن طريق الاتصال".

وأضاف: "رينا سبحانه وتعالى، هو خالق الكون عالم الغيب وعنده اشياء كثيرة جدا من هذا القبل، وقدرنا نفهما حتى موجودة فى القرآن الكريم، الحوار بين أهل الجنة والنار هيتم ازاى، ممكن يكون عن طريق الستالايت والشاشات، ربنا علم البشر يخترعوا ده إزاى أومال القدرة الإلهية هتكون ازاى".