علي جمعة : الشيطان معمول لمصلحة البشر.. فيديو

أجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، على سؤال طفل حول هو ليه سايب الشيطان يوسوس لنا؟.

وقال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، اليوم الجمعة: "ما بيوسوس ويجري، العبرة فيك انت بتطاوعه ليه، ربنا جاب لك واحد بيقولك تيجى نعمل الشر ويجرى، طيب لو ما كنش فيه حد يقولك، كانت نفسك هتكون امارة بالسوء".

وأضاف: "لما يجيى يوسوس ليك الشيطان تستعيذ بالله، وربنا خلق الشيطان ليكون لم فرصة، تعرف تميز الشر والخير، والشيطان معمول لمصلحتنا علشان ينبهنا إن الحاجة دى خطأ، فنبتعد عنها ونستعيذ بالله منها.

يفتح برنامج “نور الدين”، حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الوالدين أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.