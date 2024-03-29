طفلة تسأل: أزاي الشيطان هيتعذب بالنار وهو مخلوق منها؟.. علي جمعة يرد

أجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، على سؤال طفلة حول كيف يعذب الشيطان فى النار وهو مخلوق من نار؟.

وقال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، اليوم الجمعة: "هو مش نار، زى ما انتى مش طينة، انتى مخلوقة من تراب هل انتى تراب، هو كذلك، لو الإنسان مات بيتحول لتراب، والشيطان لو مات يطلع لهيب".

وأضاف: "الملائكة من نور، بس هى مش نور، والانسان من تراب بس هو مش تراب، وكذلك الشيطان مخلوق من نار، بس هو مش نار، دى المادة اللى هو معمول بها".

يفتح “برنامج ”نور الدين"، حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الوالدين أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.