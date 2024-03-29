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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي : الوقت اللي الانسان محتاج فيه لمعونة إلهية هو القبر

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإنسان الذي ينسى الآخرة ولحظة دخوله القبر هو الذي يدخل في حالة الإلهاء عن النهاية الحقيقية.

وأضاف الجندي، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة دي إم سي، قائلا: "الوقت اللي الانسان محتاج فيه لمعونة إلهية هو القبر ويكون فيه بمفرده ويأتي فجأة والقبر يا إما جنة يا إما نار والقبر يُعَمره العمل الصالح".

وأشار إلى أن القبر مرحلة مؤقتة وتعبير "زرتم المقابر" في سورة التكاثر هو تعبير قرآني زكي بلاغي وعشان يفهم الإنسان أن القبر مرحلة مؤقتة لما بعده، مشيرا إلى أن استخدام جملة "وصل النعش إلى مثواه الأخير" تعبير خاطئ والمثوى الأخير هو الجنة أو النار والقبر مرحلة مؤقتة.

وأضاف خالد الجندي، أن هناك 3 مستويات علم هي علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين والثلاث علوم مذكورين في آيات القرآن فى سورتى التكاثر والواقعة، متابعا: "الإنسان مش هايشوف حقائق الغيب هذه إلا بعد الوفاة".

خالد الجندي القبر الجنة النار

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