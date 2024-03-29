خالد الجندي يكشف عن الأنوار القرآنية في سورة القارعة

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، عن الأنوار القرآنية في سورة القارعة.

وقال الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "DMC": "مافيش حد ليه وزن عند ربنا إلا بالأعمال الصالحة، بدليل أن الجبال ستأتى يوم القيامة ليس لها وزن".

وحذر الشيخ خالد الجندي، من الغرور في الصحة أو المناصب أو المال أو العلم أو الجاه أو الوسامة، معلقا بالقول: "كله زائل لا قيمة له"، كله سيأتي إلى الله فى حال هلع وخوف، إذا كانت الملائكة واقفة خايفة، مستشهدًا بقوله تعالى: "وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا".

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإنسان الذي ينسى الآخرة ولحظة دخوله القبر هو الذي يدخل في حالة الإلهاء عن النهاية الحقيقية.

وأضاف خالد الجندي، أن هناك 3 مستويات علم هم علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين والثلاث علوم مذكورين في آيات القرآن فى سورتى التكاثر والواقعة، متابعا: "الإنسان مش هايشوف حقائق الغيب هذه إلا بعد الوفاة".