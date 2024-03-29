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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المغرب.. استثمارات بقيمة 3 مليارات درهم في صناعة السيارات الكهربائية

ارشيفي
ارشيفي

 
وقعت الحكومة المغربية برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على اتفاقية استثمار بقيمة 3 مليارات درهم بين الحكومة المغربية وشركة “BTR New Material Group”.

وأفادت وزارة الاستثمار والاتقائية وتقييم السياسات العمومية، في بيان لها، بأن هذه الاتفاقية تهدف إلى إقامة وحدة صناعية لإنتاج الأقطاب الكهربائية السالبة (cathodes)، التي تعتبر مكونا أساسيا لبطاريات السيارات الكهربائية، حيث يرتقب أن يساهم هذا المشروع الاستراتيجي في خلق حوالي 2500 فرصة عمل”.


وأضاف “هذا المشروع الضخم، الذي يعتبر الأول من نوعه في منظومة صناعة البطاريات الكهربائية بالمغرب، يهدف إلى بناء مصنع تبلغ طاقته الإنتاجية 50000 طن في السنة، على مساحة 15 هكتارا بالمدينة الصناعية محمد السادس طنجة تك، وسيتم تطوير المشروع على مرحلتين، ويرتقب أن تدخل المرحلة الأولى حيز التشغيل في سبتمبر 2026 بطاقة إنتاجية قدرها 25000 طن في السنة”.

وبين أن هذا المشروع، الذي انطلقت أشغال بنائه، تحمله المجموعة الصينية BTR التي تعد من الرواد العالميين في صناعة مكونات البطاريات الكهربائية، والتي تضم محفظة زبائنها أهم منتجي البطاريات الكهربائية في العالم، من قبيل BYD وCATL وVolkswagen وTesla”.

وأكد البيان أن هذت المشروع الاستراتيجي يأتي في لحظة مفصلية في تاريخ قطاع صناعة السيارات، الذي يعيش على إيقاع تحولات عميقة على المستوى العالمي في سياق الانتقال نحو السيارة الكهربائية”.

وأشارت وزارة الاستثمار إلى أن هذا المشروع يمثل كذلك تقدما أساسيا في الاستراتيجية التنموية لمجموعة BTR على الصعيد الدولي، كما يعتبر شاهدا على جودة علاقات الصداقة التي تربط بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية”.

 

وزارة الاستثمار السيارات الكهربائية

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