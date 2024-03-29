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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: مبادرة الحكومة بخفض أسعار السلع تخفف الأعباء عن كاهل المواطنين

سامي سوس، عضو مجلس
سامي سوس، عضو مجلس النواب

أشاد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بمبادرة الحكومة لخفض الأسعار بنسب تتراوح من 15 إلى 25% على أن تزيد تلك النسبة بعد عيد الفطر المبارك إلى 30%، وذلك بالتعاون مع التجار والصناع، والتي تعد خطوة جيدة نحو تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.


وأكد سوس في بيان له اليوم، على ضرورة أن يشعر المواطن في الشارع بأثر تلك المبادرة ويلمس انخفاض حقيقي في الأسعار، خاصة السلع الاستراتيجية والأساسية، حتى يمكن القول بأنها أتت ثمارها واستطاعت تلبية احتياجات المواطنين، ووفرت الدعم اللازم للفئات والأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية التي تعاني من موجات التضخم وغلاء الأسعار الناتجة عن الأزمات العالمية.


وأشار عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن إلى أن المبادرة تهدف لضبط الأسعار والسيطرة عليها، والتصدي لجشع التجار، وتسهم في القضاء علي الممارسات الاحتكارية من قبل التجار، مشيدا بالخطوات الجادة المتعددة التي تتخذها الحكومة لدعم المواطن.


وطالب سوس بضرورة التنسيق بين الأجهزة الرقابية المختصة المعنية لفرض الرقابة المشددة على الأسواق وضبط الأسعار، وإلزام التجار بالأسعار المحدد للسلع، حفاظا على الاستقرار، وضمان تلبية احتياجات المواطنين ومساعدتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية.

سامي سوس مجلس النواب الحكومة خفض الأسعار التجار

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