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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

162 طن.. مساعدات جزائرية للفلسطينيين

ارشيفي
ارشيفي

 
اعلن الهلال الأحمر الجزائري الشروع في شحن دفعة ثانية من المساعدات الإنسانية موجهة لفائدة  الفلسطينيين تقدر بـ 162 طنا.

جاء ذلك بتوجيهات من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وأشار الهلال الأحمر الجزائري في بيان له ان  العملية الثانية ستكون عبر جسر جوي من الطائرات العسكرية التابعة للقوات الجوية الجزائرية.


وكانت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أفادت  اليوم الجمعة بتنفيذ 8 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وغذائية استهدفت عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة.


ووفق ما صدر عن الجيش الأردني؛ فقد شاركت في تنفيذ العملية طائرة من نوع(C130) تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية وطائرة تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرتان تابعتان للولايات المتحدة الأمريكية وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، إضافة إلى طائرة تابعة لبريطانيا وطائرة تابعة لجمهورية سنغافورة.

 


وتأتي هذه العملية في إطار الجهود الدولية المتواصلة التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية من أجل إيصال مزيد من المساعدات لسكان القطاع لمساندتهم على مواجهة النقص الحاصل في المواد الغذائية جراء استمرار الحرب الإسرائيلية.


وشددت القوات المسلحة علي استمرارها بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.

وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 63 إنزالاً جوياً أردنياً، 111 إنزالات جوية بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة
 

الجزائر الهلال الأحمر الجزائري

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