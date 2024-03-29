عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غارة جوية إسرائيلية في سوريا تودي بحياة 40 شخصا

صدى البلد

أسفرت غارة جوية إسرائيلية في محافظة حلب السورية عن مقتل أكثر من 40 شخصا، من بينهم أعضاء في حزب الله وجنود سوريين، وفقا لتقارير المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره المملكة المتحدة.

 ووفقا للجارديان، استهدفت الغارة مستودعات صواريخ تابعة لحزب الله في ضاحية جبرين الجنوبية بحلب ومنشأة عسكرية قريبة.

وتشير التقارير إلى معلومات متضاربة بشأن طبيعة الضربات، التي توصف بأنها هجمات جوية وهجمات بطائرات بدون طيار.

 وكان من بين الضحايا ما لا يقل عن 36 جنديًا سوريًا وستة من مقاتلي حزب الله، بالإضافة إلى عشرات الجرحى.

 وتمثل هذه الضربة أعنف هجوم إسرائيلي على قوات النظام في الأراضي السورية، بحسب ما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي حين أن إسرائيل لم تصدر بيانا رسميا بشأن الحادث، إلا أنها تشن في كثير من الأحيان غارات جوية على أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، وغالبا دون الاعتراف بذلك. 

وشن الجيش الإسرائيلي مئات من هذه الضربات منذ بداية الحرب الأهلية في سوريا عام 2011، بهدف تعطيل طرق إمداد حزب الله إلى لبنان.

ويتزامن تصعيد الغارات الجوية مع تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله، حيث ينخرط الطرفان في أعمال عدائية على طول الحدود الجنوبية للبنان. 

وأودت موجة العنف الأخيرة بحياة المئات من مقاتلي حزب الله والمدنيين في جنوب لبنان، في حين تكبدت إسرائيل أيضاً خسائر في المناطق الشمالية.

وتأتي الغارات الجوية في سوريا وسط صراع إقليمي أوسع، مع تورط إسرائيل أيضا في حرب في غزة في أعقاب هجمات حماس في أكتوبر.

وأدى الصراع إلى خسائر كبيرة في كلا الجانبين، حيث قتل الآلاف والعديد من الجرحى.

ورغم أن حزب الله كيان لبناني، فقد دعم بنشاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011، وحافظ على وجوده في البلاد.

ومع استمرار التوترات وتصاعد العنف في جميع أنحاء المنطقة، فإن تداعيات الضربات الجوية الإسرائيلية في سوريا تؤكد الديناميكيات المعقدة التي تلعبها في الشرق الأوسط، حيث تتنافس الجهات الفاعلة الإقليمية على السلطة والنفوذ وسط الصراع المستمر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حظر التصدير وصرف 6 كيلو.. التموين تقطع الطريق على المتلاعبين بأسعار السكر

خادم الحرمين يصدر أمرا ملكيا يخص الجنسية السعودية.. تفاصيل

انهيار في بورصة السلع| انخفاض أسعار الزيت والمكرونة.. الشاي يتراجع لأول مرة.. والسكر يخسر 15 جنيها

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

قرار عاجل من الفيفا مع الأهلي بسبب إمام عاشور

أقل من 2600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

شوبير يكشف مفاجأة مدوية عن انضمام إياد العسقلاني للأهلي

سبب إلغاء قرآن الجمعة من الإذاعة اليوم.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أحمد عمر هاشم: طلب الدعاء من الصالحين والأولياء والعارفين مطلوب ومهم

غارة جوية إسرائيلية في سوريا تودي بحياة 40 شخصا

أحمد عمر هاشم: النبى كان يكثر الطاعات فى العشر الآواخر من رمضان

رئيس جامعة الأزهر يهنئ الإمام الأكبر بمرور 10 سنوات على تأسيس مجلس حكماء المسلمين

دعاء آخر ساعة في الجمعة الثالثة من رمضان.. 12 كلمة تسد ديونك وتنهي همومك

صراع الصدارة.. أرسنال يسعى لاجتياز عقبة مانشستر سيتي لحسم لقب الدوري الإنجليزي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعبت من الحر.. مشروبات تروي العطش بسرعة في الصيام

6 أسباب غير متوقعة لعدم وضوح الرؤية | ماذا يحدث لـ العين؟

ميريهان حسين تستعرض أناقتها بإطلالة رمضانية

موعد الكسوف الكلي 2024 بالساعة والدقيقة.. أهم المعلومات عنه

فيديو

إسلام إبراهيم يكشف كواليس مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة": لفيت على الدراي كلين

تم قيد مخالفة.. رسالة صادمة من الصحة السعودية| ما قصتها؟

ريهام حجاج : بكتفي بالدعاء على اللى ظلمني .. ومش برد الإساءة

عاجل وقوع زلزال شعر به المصريين| التفاصيل كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ