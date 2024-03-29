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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أودت بحياة 44 شخصا .. روسيا تدين الغارات الإسرائيلية على سوريا

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

أدانت روسيا الضربات الإسرائيلية على سوريا ووصفتها بأنها غير مقبولة على الإطلاق، بعد مقتل العشرات في قصف وقع ليلاً بالقرب من حلب.

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان إن "مثل هذه الأعمال العدوانية ضد الجمهورية العربية السورية، والتي تشكل انتهاكا صارخا لسيادة البلاد والأعراف الأساسية للقانون الدولي، غير مقبولة على الإطلاق"، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

وفي وقت سابق، أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، عن ارتفاع حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية على مدينة حلب السورية إلى 44.

الغارات الاسرائيلية علي سوريا روسيا وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

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