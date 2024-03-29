إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي ببني سويف

أصيب 5 أشخاص بينهم طفلة، اليوم الجمعة، فى حادث إنقلاب سيارة ملاكى بقرية سدس فى اتجاه مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكى بقرية سدس فى اتجاه مركز الفشن جنوب المحافظة وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لهيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف إلى محل الواقعة وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وتم تحرير محضر بالواقعة.