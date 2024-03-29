رامز جاب من الآخر.. صراخ ورعب نسرين أمين ويسرا اللوزي بالغرفة السوداء

وقعت نسرين أمين ويسرا اللوزي، ضحية مقلب رامز جاب من الأخر، للفنان رامز جلال، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة.

وخلال أحداث الحلقة، صرخت نسرين أمين ويسرا اللوزي بعد مواجهة كلب رامز جلال الشرس، ودخلا في حالة رعب شديد من هول الموقف بعد الدخول إلى الغرفة السوداء.

كشف برومو برنامج "رامز جاب من الآخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.

