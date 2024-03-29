أزهري: الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه .. والحديث "مردود".. فيديو

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن السيدة عائشة رضي الله عنها، ردت حديث "الميت ليعذب ببكاء أهله عليه" الوارد عن عبدالله بن عمر، وقالت ما كذب عبدالله، ولكن السمع يخطئ لعله سمع خطأ.

وأضاف "أبوعاصي" خلال حديثه لبرنامج "أبواب القرآن" تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناتي "الحياة" و"إكسترا نيوز"، أن السيدة عائشة ردته لأن الرواية تعارض القرآن، فالقرآن قرر أن كل إنسان مسئول عن فعله مسئولية شخصية في قول الله تعالى "ولا تزر وازرة وزر أخرى".

ولفت إلى أن هناك تأويلات من قبل المشتغلين بالحديث، لكن نحن أمام استشهاد أن السيدة عائشة ردت الحديث، لأنه في نظرها وفي نظر كل عاقل يتعارض مع القرآن، أن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، مردفا: "ما ذنب الإنسان إذا مات وبنته تبكي عليه أتعذب انا ببكاء البنت عليه والقرآن يقرر أن المسئولية لابد أن تكون شخصية كل واحد مسئول عن أقواله وأفعاله".

