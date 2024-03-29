وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة ومفتي الجمهورية يفتتحون مسجد الروضة بحدائق الأهرام.. صور

افتتح اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية اليوم الجمعة 29 مارس 2024م مسجد الروضة بحدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، بحضور الدكتور السيد مسعد مدير مديرية أوقاف الجيزة، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والشعبية والدينية بمحافظة الجيزة.

وقد ألقى خطبة الجمعة الدكتور السيد مسعد مدير مديرية أوقاف الجيزة، عن "فضائل العشر الأواخر من رمضان والتماس ليلة القدر فيها".

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله مبنى ومعنى ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2023م حتى تاريخه ( 864 ) مسجدًا منها ( 679 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 185 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 29 / 3 / 2024م عدد ( 11887 ) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو ( 18 ) مليار جنيه.

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