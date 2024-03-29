أديس أبابا : لا يوجد فنادق خمس نجوم في إثيوبيا

كشفت وزارة السياحة الإثيوبية اليوم الجمعة عن نتائج تصنيف النجوم لـ 31 فندقاً، من أصل 64 فندقاً استوفت المعايير الإلزامية التي وضعتها منظمة السياحة العالمية ( WTO ).

وقالت وزارة السياحة الإثيوبية إن أي من الفنادق الـ31 لم يحصل على تصنيف الخمس نجوم، بحسب ما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.

وأضافت السياحة الإثيوبية أن هذه الفنادق تقع في مناطق أديس أبابا وأداما وبيشفتو.

وأشارت إلى أنه من إجمالي 64 فندقًا تم تقييمها خلال العامين الماضيين، حصلت سبعة منها على تصنيف 4 نجوم، بينما حصلت تسعة على تصنيف 3 نجوم علاوة على ذلك، تم تصنيف خمسة فنادق على أنها فنادق نجمتين، وثمانية فنادق على أنها منشآت ذات نجمة واحدة وتم تحديد فندقين ليكونا أقل من معايير التصنيف المحددة.

وخلال الحفل الذي أقيم أمس الخميس للكشف عن تصنيفات الفنادق، كشف وزير السياحة الإثيوبي السفير نسيس شالي أن تصنيفات الفنادق ستستمر في التوافق مع المعايير الدولية الـ 12 التي نصت عليها منظمة التجارة العالمية وتضم إثيوبيا حاليًا ما مجموعه 369 فندقًا مصنفًا بالنجوم.