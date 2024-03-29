بيومي فؤاد: لما بتفرج على شغلي في فيلم صاحب المقام بضايق

قال الفنان بيومي فؤاد، إنه يعشق فيلم "الإسكندراني" ويحب تصريح المخرج خالد يوسف بأن دوره في هذا العمل هو "دور عمري"، قائلا: شرف ليا هذا التصريح وهو دور عمري، والفيلم فيه 3 أنواع من التمثيل والدراما.

وأوضح "فؤاد"، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن دوره في هذا العمل شارك بـ3 أنواع من الدراما، مؤكدًا أنه كان يظهر في دور كوميدي وجاد وفي حالة من الحزن ايضًا، مؤكدا أن هذا أمنية كان يريد تحقيقها ويتمناها.

وأشار إلى أن "صاحب المقام" لا يعجبه دوره ومشاركته به، مضيفًا: "الفيلم ده مش عاجبني شغلي فيه.. لما بتفرج عليه بتضايق"، منوهًا بأن الإخراج في هذا العمل كان جيد ولكن أداءه في العمل لم يكن على أكمل وجه ولا في أفضل حال.