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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأنبا توماس يترأس صلوات درب الصليب بكنيسة العذراء بشبرا

درب الصليب
درب الصليب

ترأس مساء اليوم، الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، صلوات درب الصليب، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بقبة الهواء، بشبرا.

يأتي هذا في إطار الرياضة الفصيحة، التي تقيمها الكنيسة، تزامنًا مع مسيرة الصوم الأربعيني المقدس، حيث شارك في الصلاة الأب ميشيل ألفي، راعي الكنيسة.

قام بخدمة تأملات درب الصليب، كورال أسرة القديس يوسف بالرعية، كما ألقى نيافة الأنبا توماس تأملًا روحيًا للحاضرين بعنوان "المسيح حكمة الله".

وانتهت الصلوات بالبركة الرسولية الختامية من الأنبا توماس بالصليب المقدس.

 

الأنبا توماس الكاثوليك لأقباط الكاثوليك الكنيسة درب الصليب الصليب

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