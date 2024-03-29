محمود عباس يؤكد ضرورة تدخل المجتمع الدولي لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ضرورة تدخل المجتمع الدولي؛ لوضع آليات لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة بالكامل، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عرضته فضائية "القاهرة الإخبارية".



وشدد محمود عباس، رفضه التهجير القسري للفلسطينيين وضرورة سرعة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة ووقف الأعمال الأحادية بالضفة والقدس.

ومن جهتها، أكدت هيئة شئون الأسرى والمحررين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 25 فلسطينيًا في الضفة الغربية لترتفع الحصيلة إلى 7870 معتقلًا منذ 7 أكتوبر.

وفي وقت سابق، علقت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من رام الله، عن إصابة 3 مستوطنين في عملية إطلاق نار قرب العوجا بأريحا في الضفة الغربية وأحدهم حالته خطيرة.