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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان: مصر ملتزمة بدعم شعب فلسطين

السفيرة مشيرة خطاب
السفيرة مشيرة خطاب

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان: “شرف كبير أن نجتمع على أرض سيناء الطاهرة؛ للتعبير عن مساندتنا لشعب فلسطين الذى يمر بمحنة ليست جديدة علينا، وهي حرب ممتدة منذ سنوات، ولكن الحق الفلسطيني سيعود، ولا يضيع حق ورائه مطالب”.

وأضافت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال فعالية “حكاية خير” فى العريش": “اليوم الجهات المشاركة فى تلك الفعالية تعبر عن قوة التلاحم المصري مع الشعب الفلسطيني .. والمجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة التضامن والشباب والقومي للطفولة والأمومة وجهات أخرى تمثل عظمة الشعب المصري والتزام مصر بدعم شعب فلسطين.. وعلى الرغم من المحنة التي يمر بها الشعب اليوم إلا أن التأييد الدولي بقيام الدولة الفلسطينية يزداد، كان أخرها تقرير المقرر الخاص بالأراضي الفلسطينية المحتلة التي سردت في المآسي والمصاعب التي يعاني منها الشعب الفلسطيني والانتهاكات الصارخة التي ترتكبها سلطة الاحتلال”.

وتابعت: “انتهاكات تخرق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان .. والدولة الفلسطينية المستقلة آتية، ورأينا كانت هناك دول تساند إسرائيل، اليوم تقوم بمظاهرات تساند فيها الشعب الفلسطيني مثل: بريطانيا وبلجيكا وغيرها .. والمسئولية علينا اليوم أن نقف وننتهز هذه الفرصة”.

وواصلت: “نجتمع كي نحتفل بإنجاز مهم، وهو تأهيل قرية الأمل للشعب السيناوي، وهذا دليل على أن الدولة المصرية تعمل على عدة أجنحة، وأن رفاهية المواطن المصري فى مقدمة الأولويات”.

السفيرة مشيرة خطاب المجلس القومى لحقوق الإنسان حقوق الإنسان ارض سيناء سيناء شعب فلسطين

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