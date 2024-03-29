عاصي الحلاني يهدي أغنية لمصر ويطرحها عبر يوتيوب .. فيديو

أطلق فارس الغناء العربي عاصي الحلاني أغنيته الجديدة الخاصة بمصر تحت عنوان “الحلو في مصر”، وهي من كلمات غانم جاد شعلان.

وفور إطلاق الأغنية انتشرت بشكل كبير بين الجمهور المصري الذي تناقلها بشكل ملفت عبر مواقع التواصل الاجتماعي .



أحيا الفنان اللبناني عاصي الحلاني حفلا غنائيا كبيرا في دبي وسط حضور جماهيري ضخم من الجاليات العربية المتواجدة بدولة الإمارات العربية.

قدم الحلاني خلال الحفل عدد كبير من أغنياته منها "بحبك وبغار"، والهوارة، ولبناني، والهوا طاير، وانا مارق مريت التى تفاعل معها الحاضرين بقوة، والتى فاجئ من خلالها الحلاني الجمهور بإشراك نجله "الوليد".

وكان الحلاني قد أحيا حفلا غنائيا لصالح الجاليات العربية في مدينة كانكون بالمكسيك، ضمن فعاليات مهرجان “أرابيك ميوزيك".

أعرب الحلاني عن سعادته بلقاء الجمهور العربي، وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": ليلة من ليالي العمر مع الجاليات العربية في المكسيك.. كل الشكر على محبتكم وتفاعلكم الرائع على أمل أن نلتقي قريبا بإذن الله.

يذكر أن الفنان عاصي الحلاني كان قد أطلق مؤخرا كليب اغنيته الجديدة "عمرها الخيانة" التى صورها فى دبي رفقة المخرج عادل سرحان.