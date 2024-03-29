الأوراق المطلوبة لاستخراج الباسبور

يقدم "صدى البلد"، خدمة لقرائه الراغبين في إصدار باسبور جديد 2024، أو تجديد المنتهي، والأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج باسبور أو تجديد الباسبور هي :

الأوراق والمستندات المطلوبة في إصدار باسبور جديد 2024



- بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.

- الشخص الأقل من 16 سنة يكتفي بشهادة الميلاد المميكنة.

- 3 صور حديثة ذات خلفية بيضاء مقاس 4×6.

- مستند التجنيد بالنسبة للذكور.

- المؤهل الدراسي في حالة عدم ثبوته ببطاقة الرقم القومي.

- شهادة قيد دراسي معتمدة بالنسبة للطلبة والطالبات.

- جواز السفر السابق “في حالة التجديد”.

- مستند إثبات الحالة الاجتماعية بالنسبة للإناث.