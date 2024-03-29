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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ .. تنظيم إفطار جماعي لـ«عشائر الجوالة» ببيلا

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظم مركز شباب بيلا حفل إفطار جماعي لأعضاء عشائر الجوالة بمركز الشباب بحضور 100 عضو من أعضاء الحركة الكشفية ببيلا برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ.

أشاد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بمشاركة الجوالة والجوالات مثل هذه المناسبات موضحا حرص وزارة الشباب والرياضة على دعم الأنشطة الشبابية المتنوعة لدورها المهم في تكوين شخصية الشباب وتنمية مهاراتهم لاكتساب خبرات وثقافات متنوعة مشيراً إلى أهمية دور النشاط الكشفي و الجوالة لتعزيز روح الانتماء الوطني.

وتضمن برنامج الحفل وجبة الإفطار للحضور ومجموعة من الألعاب الترويحية والمسابقات المختلفة وعدداً  من فقرات الإنشاد الديني والأغاني الدينية والسمر الكشفي وتوزيع وجبات علي الطريق قدمها أعضاء عشيرة مركز شباب بيلا.  

قدمت فعاليات اللقاء بمركز شباب بيلا  إشراف عام  مصطفى غريب وكيل الشباب بالمديرية، ومتابعة تنفيذ صبحي عبدالعزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، وحضور عبدالفتاح الوكيل منسق المديريه والقائد سمير خليفه المفوض العام للجمعية الكشفية ومحمد السماحي، مدير إدارة شباب بيلا ومراد الأمير رئيس مجلس الاداره والسيد عبد المولي عضو مجلس الإدارة محمود عجيز قائد الفرق ببيلا وماهر أحمد رئيس قسم خدمات الشباب.

أشرف صبحى وزير الشباب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الشباب والرياضة اللواء جمال نورالدين المسابقات المختلفة

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