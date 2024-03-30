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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إحصائية صادمة تضع هالاند ومحمد صلاح خارج أفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي

صدى البلد

كشفت إحصائية جديدة عن أفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، والتي أظهرت مفاجأة تتعلق بالنرويجي إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي.


ويتصدر هالاند قائمة هدافي البريميرليج برصيد 18 هدفا، يليه أولي واتكينز مهاجم أستون فيلا (16 هدفا) ومحمد صلاح نجم ليفربول (15 هدفا).

ووضعت شبكة "أوبتا" بعض الاعتبارات في تحديد قائمة أفضل مهاجمي البريميرليج، إذ اعتمدت على احتساب الأهداف المتوقعة، الأهداف دون ركلات الجزاء، وكذلك إجمالي الأهداف والتمريرات الحاسمة.

هذا بالإضافة إلى التمريرات الحاسمة المتوقعة، الفرص الحقيقية المصنوعة، وكذلك بعض الحسابات الخاصة بالتسديدات واللمسات في منطقة جزاء المنافس.

المثير أن الثنائي هالاند ومحمد صلاح، لا يتواجد في قائمة الخمس الأوائل، لكنها تضم لاعبين من ليفربول ومانشستر يونايتد.

ويأتي الأوروجواياني داروين نونيز مهاجم ليفربول على رأس القائمة بنسبة 78%، رغم تسجيله 10 أهداف فقط هذا الموسم.

وحل واتكينز في الوصافة بنسبة 76%، ليأتي راسموس هويلوند مهاجم مانشستر يونايتد خلفه (75%) ثم رودريجو مونيز مهاجم فولهام (71%) وريتشارليسون مهاجم توتنهام (69%).

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي البريميرليج

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