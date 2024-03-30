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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

2006.. نجل فؤاد المهندس يكشف مصادفة غريبة فى شقته المحترقة

صدى البلد

قال محمد فؤاد المهندس، نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس، إن شقته احترقت بسبب ماس كهربائى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة "صدى البلد" قائلا:" كل حاجة في الشقة اتحرقت كل حاجة خلاص باظت، الحريق دا يفكرني بحريق الشقة اللي حصل في 2006، والراحل فؤاد المهندس كان على قيد الحياة، والشقة اتحرقت كلها بسبب ماس كهربائي أيضا.

وأوضخ محمد فؤاد المهندس أن حريق الشقة الذي حدث في 2006 عجل بوفاة الفنان فؤاد المهندس.

حريق 2006

وتابع قائلا:" فى حريق 2006 كل حاجة خاصة بوالدي اتحرقت كلتها النار، التماثيل والجوائز والشهادات كله اتحرق كل دي حاجات عجلت برحيل والدي عن الحياة، ودخل في دور اكتئاب.

وأوضح محمد فؤاد المهندس، أنه لن يدخل الشقة في الوقت الحالي، لأنه يملك القدرة النفسية على رؤية كل شيء وهو رماد.

الإعلامية عزة مصطفى التماثيل الراحل فؤاد المهندس الفنان الراحل فؤاد المهندس الفنان فؤاد المهندس برنامج صالة التحرير

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