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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات فائقة.. سامسونج تستعد لإطلاق تحفتها الشبابية Galaxy M15 في الأسواق

سامسونج تستعد لإطلاق
سامسونج تستعد لإطلاق تحفتها الشبابية Galaxy M15

تعتزم شركة سامسونج الكورية الجنوبية إطلاق هاتفها المميز Galaxy M15 في أول سوق عالمية له خلال أيام قليلة، حيث كانت الشركة قد كشفت عنه في بداية شهر مارس الجاري. 

 

وتم رصد هاتف سامسونج Galaxy M15 على منصة Amazon India مما يعني إطلاقه قريبًا في السوق الهندية، وثاني أكبر سوق عالمية للهواتف الذكية عالميًا بعد الصين. 

 

ومن المتوقع أن يحتل هاتف سامسونج Galaxy M15 مكانة بارزة بين هواتف الفئة المتوسطة والشبابية بغض النظر عن النطاق السعري.

 

ويشمل هاتف سامسونج Galaxy M15 عددًا من الميزات الفائقة منها شاشة من نوع Super AMOLED، قياس 6.5 بوصة مع دقة 1080 × 2340 بيكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية. 

 

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy M15 نظام كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل رئيسية، وفائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل، مع كاميرا ماكرو دقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 

 

ويعمل بمعالج مميز من نوع Dimensity 6100+ SoC من شركة ميديا تيك التايوانية، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4/6/8 جيجابايت رام ، ومساحة تخزين قابلة للتوسيع تبلغ 128/256 جيجابايت، وبطارية ضخمة تبلغ سعتها 6000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي بقدرة 25 وات، ونظام Android 14. 

 

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