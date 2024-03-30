ناقد فني لأحمد العوضي: البطل الشعبي مش فرد عضلات

تحدث الناقد الفني خالد محمود، عن البطل الشعبي فى الدراما وما تحتاجه الشخصية حتى يصدقها الجمهور.

وأضاف خالد محمود خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، البطل الشعبي يحتاج إلى مواصفات معينة وهذا الأمر لا ينطبق على الدور الذي يقدمه الفنان أحمد العوضي في مسلسل حق عرب.

فرد عضلات

وتابع خالد محمود: البطل الشعبي مش فرد عضلات، النجم الشاطر اللي يقدر يحس بنبض الجمهور ويقدم أعمال تبهر المشاهد.

وأشار الناقد الفنى إلى أن الفنان أحمد العوضى من الفنانين الذين كونوا جماهيرية كبيرة.