ناقد فنى: كريم عبدالعزيز فنان فى حتة تانية ويصنع تاريخ لنفسه

أكد الناقد الفني خالد محمود، أن الجدل المثار حول مسلسل الحشاشين دليل قوي على نجاح المسلسل.

وأضاف خالد محمود خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة "صدى البلد"، الفنان كريم عبدالعزيز في حتة تانية، كريم بيصنع تاريخ لنفسه، كما أن الفنان أحمد عيد يقدم دور رائع، المسلسل بمثابة إعادة صياغة وتجديد للنجوم.

وتابع: أن جميع الأدوار التمثيلة للنجوم المشاركين في العمل الدرامي كانت مميزة، وكل فنان يقدم دوره بشكل يليق بالفكرة المقدمة.

الأعمال الفنية

وأكمل الناقد الفني: الأعمال الفنية التي تقوم على رؤية فكرية، يجب على القائمين أن يسيروا بخطوات سلسة وبسيطة حتى يتم إيصالها للمشاهد، مطالبا بضرورة البناء على مسلسل الحشاشين وتقديم أعمال أخرى تفيد المجتمع المصري.