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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

ضربة للاقتصاد.. إغلاق أعلى ميناء للسيارات في أمريكا

حادث بالتيمور سيارات
حادث بالتيمور سيارات

دفع انهيار جسر بالتيمور شركات صناعة السيارات إلى تقييم العمليات بعد إغلاق أكثر موانئ السيارات ازدحاما في الولايات المتحدة. ولا يتوقع الكثيرون اضطرابات كبيرة حتى الآن.

 

حادث بالتيمور

في حادث كارثي، اصطدمت سفينة شحن بجسر فرانسيس سكوت كي في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء الماضي، مما أدى إلى انهيارها في الماء على الفور تقريبًا. ويُعتقد أن ستة أشخاص كانوا يعملون في الجسر  لقوا حتفهم  يوم الأربعاء، بعد أن فشل رجال الإنقاذ في العثور عليهم.

تم إغلاق ميناء بالتيمور، وهو الميناء رقم 11 من حيث الحجم في الولايات المتحدة والأكثر ازدحامًا بالسيارات والشاحنات الخفيفة، حتى إشعار آخر. بدأت شركات الخدمات اللوجستية على الفور في الاندفاع لإجراء عمليات إعادة ترتيب إلى موانئ الساحل الشرقي الأخرى لنقل وارداتها وصادراتها.

 

مرسيدس بنز

صرح الرئيس التنفيذي للولايات المتحدة ديميتريس سيلاكيس لشبكة CNBC يوم الثلاثاء أن بالتيمور كانت واحدة من مراكز التوزيع الأربعة للشركة الألمانية في الولايات المتحدة، لكن موانئ الدخول الأخرى مثل برونزويك، جورجيا، ستساعد في تخفيف ضغوط الاستيراد.

شركات جنرال موتورز الأمريكية، فورد، وتويوتا اليابانية، نيسان، وميتسوبيشي
وقال الجميع إنهم يقومون بتقييم الوضع ومن المرجح أن يضطروا إلى تحويل العمليات، لكنهم لا يتوقعون حدوث اضطرابات كبيرة

الرغم من أن بالتيمور ليست ميناء رئيسيا لعملياتنا في أمريكا الشمالية، إلا أنه سيكون هناك بعض التأثير، في المقام الأول على صادرات السيارات. 

وقالت تويوتا: ”في هذا الوقت، لا نتوقع حدوث اضطراب كبير، لكننا نقوم بتقييم الوضع عن كثب لتحديد التأثير على المدى الطويل والتدابير المضادة”.

تعامل ميناء بالتيمور مع 847.158 سيارة وشاحنة خفيفة العام الماضي، وفقًا لمكتب حاكم ولاية ماريلاند.

تحويل مجموعة متنوعة من البضائع إلى موانئ أخرى - مثل تلك الموجودة في نيويورك ونيوجيرسي؛ فرجينيا بجورجيا؛ وكارولينا الجنوبية - يبدو الآن محتملاً، مما يزيد من أوقات الرحلات.

وأرسل الحدث صدمة أخرى لقطاع الشحن العالمي، في حين لا تزال التقلبات بسبب الهجمات على السفن المارة عبر البحر الأحمر باتجاه قناة السويس مستمرة

سيارات بالتيمور ميناء السيارات أمريكا

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