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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأوقاف: إحلال وتجديد 11 ألف مسجد بتكلفة 18مليار جنيه في عهد السيسي|فيديو

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف ، أن فضل عظيم من الله عز وجل بافتتاح مسجد من مساجد آل البيت بعد ترميمه في شهر رمضان ، لافتا الي ان العام الماضي تم افتتاح مسجد الحسين بعد ترميمه وهذا العام تم افتتاح مسجد السيدة زينب .

وتابع رئيس القطاع الديني بوزارة الاوقاف ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " ٩٠ دقيقة " ، والمذاع على فضائية " المحور " ، أن هناك علاقة حب بين المصريين والسيدة زينب وآل البيت ، مردفا :" المكان كان فيه فرحة وبهجة والنهاردة كان يوم سعيد وعظيم ".

واكمل :  افتتاح مسجد السيدة زينب وافق بالصدفة فتح مكة ، وكان فتحه نصر من الله ، موضحا ان هناك اهتمام بتطوير المساجد في عهد الرئيس السيسي وخاصة مساجد آل البيت خاصة .

وتابع : تم إحلال وتجديد أكثر من ١١ الف مسجد بتكلفة نحو ١٨ مليار جنيه .

▶️ شاهد هذا الفيديو https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0pj9oZqLCskavgsWVCPVNNyESQWL4JJ2npt3zmzMwcb9pKUR26oMN3aWWaxxK34fvl&id=100069012648022&mibextid=21zICX&startTimeMs=310000

افتتاح مسجد الحسين افتتاح مسجد السيدة زينب الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني القطاع الدينى بوزارة الأوقاف

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