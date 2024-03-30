مريض نفسي.. أمن الجيزة يكشف ملابسات العثور على جثة العجوزة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تفاصيل مصرع شاب في نهر النيل بالعجوزة حيث تبين أنه مريض نفسي.

وشرحت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أن الجثة المعثور عليها في نهر النيل بالعجوزة لشاب من بولاق الدكرور مريض نفسي وقام بإنهاء حياته في نهر النيل.

كانت النيابة العامة في الجيزة باشرت التحقيقات في واقعة العثور على جثة طافية على نهر النيل في العجوزة، حيث صرحت النيابة العامة بدفن الجثمان عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاصة به.

وشرحت تحقيقات النيابة العامة في الجيزة، أن الجثة خاصة بـ عامل بالغ من العمر 40 عاما، يرتدي كامل ملابسه وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية بأنحاء الجسد.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة، تضمن ورود بلاغا أفاد العثور على جثمان طافي على نهر النيل في العجوزة بوسط الجيزة، وعلى الفور وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلي مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات التي باشرتها أجهزة أمن الجيزة، العثور على جثمان لشخص يرتدي كامل ملابسه وجرى تفريغ كاميرات المراقبة وإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.