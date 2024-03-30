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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرح عامر يحدد اسم اللاعب البديل الأمثل لـ إمام عاشور

صدى البلد

أشاد المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة باللاعب أحمد نبيل كوكا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وكتب فرج عامر:"كوكا هو البديل الامثل  لإمام عاشور ، ومستقبلا الاهلي حيكون عنده افضل خط وسط في افريقيا ،  كوكا ، مروان عطية ، امام عاشور".

 

أحرز أحمد نبيل كوكا، لاعب وسط النادي الأهلي، الهدف الأول لفريقه في مرمى مضيفه سيمبا التنزاني، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

ويعتبر هذا الهدف هو الأول الذي يسجله كوكا بقميص النادي الأهلي، خلال مسيرته مع الفريق.

 جاء هذا الهدف في المباراة رقم 47 لكوكا بقميص الأهلي، بعد مشاركته في 46 مباراة سابقة، حيث ساهم في صناعة 3 أهداف. 

احمد نبيل كوكا فرج عامر امام عاشور

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فرح عامر يحدد اسم اللاعب البديل الأمثل لـ إمام عاشور

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