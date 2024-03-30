شوبير يحذر بعد إعلان بن شيخة مدرب سيمبا تحدي الأهلي قبل مباراة القاهرة

علق الإعلامي أحمد شوبير على إعلان بن شيخة مدرب سيمبا التحدي قبل مباراة القاهرة عبر برنامجه المذاع ملعب اون تايم.

وقال شوبير"أنا بحذر أهو سيمبا فريق محترم وصعب ومتعرفش ممكن يحصل ايه في ستاد القاهرة".

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي أن الظروف كانت صعبة ضد الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني، رغم تحقيق الانتصار بهدف نظيف، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتابع:لم نحسم التأهل بعد وأتمنى حضور الجماهير بالسعة الكاملة في لقاء الإياب الذي سيقام في القاهرة.

واصاف: كنا نعلم قبل اللقاء أنها ستكون مواجهة صعبة، وأن صعوبتها سوف تزداد بسبب قوة المنافس والأجواء المحيطة بالفريق مثل حالة الطقس والرطوبة، بالإضافة لتأخير انضمام اللاعبين الدوليين لصفوفنا بعد نهاية فترة التوقف الدولي.