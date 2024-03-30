إصلاح وتأهيل.. كيف نجحت الداخلية فى تغيير شكل ومفهوم السجون المصرية

مع بداية تحول مؤسسات الدولة وتطويرها لتواكب مفاهيم ومبادئ الجمهورية الجديدة التى دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي الى بنائها عقب تنصيبه رئيسا للبلاد منذ 10 سنوات ، عملت وزارة الداخلية بكل طاقتها لتطوير مؤسساتها المختلفة وكان من أهم تلك المؤسسات السجون المصرية .

عملت وزارة الداخلية على تغيير مفهوم السجون من منظورة القديم لكى تصبح مؤسسة عقابية متكاملة تهدف إلى تغيير سلوك المذنب وتأهيل مواطن جديد صالح للتعامل مع المجتمع ومفيد للدولة .

ومع بداية تنفيذ خطة تحيل السجون من منظورها القديم أطلقت وزارة الداخلية على السجون الجديدة مسمى مراكز الإصلاح والتأهيل، واستغنت الوزارة على كافة سجون الجمهورية القديمة واحلال مراكز الاصلاح والتأهيل بديلا عنها .

سياسة عقابية جديدة بالسجون

اصلاح وتأهيل.. شعار جديد رفعته وزارة الداخلية للتعامل مع الخارجين عن القانون لمحاولة اصلاحهم وتأهيلهم من جديد للتعامل مع المجتمع حيث وضعت قيم حقوق الإنسان على رأس أولويات التعامل مع النزلاء بالإضافة إلى الاهتمام بتأهيل السجناء وعدم عزلهم عن العالم الخارجى.

شهدت السجون او مراكز الاصلاح والتأهيل بمسماها الجديد خلال السنوات الماضية طفرة كبيرة فى طريقة التعامل مع نزلاء السجون لتؤهل الخارجين عن القانون وتعلمهم المهن التى تمكنهم من الاعتماد عليها بعد الافراج عنهم.

تصميم مراكز الإصلاح

تم تصميم مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، وفقا لأسلوب علمي وتكنولوجيا متطورة، استخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية، كما تم الاستعانة في مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل، على أحدث الدراسات التي شارك فيها متخصصون في كافة المجالات ذات الصلة، للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم؛ لتمكينهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة

وتعد مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة التي شيدتها وزارة الداخلية، نموذجاً متميزًا للمؤسسات العقابية والإصلاحية على المستويين الإقليمي والدولي، وتعكس آفاق التطوير والتحديث والعصرية؛ حيث أن الإستراتيجية الأمنية في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، ترتكز على محاور الفلسفة العقابية الحديثة، التي تقوم على تحويل أماكن الاحتجاز التقليدية، إلى أماكن نموذجية، لإعادة تأهيل النزلاء من منطلق أحقية المحكوم عليهم بألا يعاقبوا على جرمهم مرتين، حتى لا تتوقف الحياة بهم وبأسرهم عند ذنب اقترفوه، بما يعد ترجمة واقعية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تم إطلاقها مؤخرًا

وتتضمن خطط إعادة التأهيل المطبقة بتلك المراكز العصرية، برامج متكاملة، شارك في إعدادها عدد من المتخصصين في مختلف مجالات العلوم الاجتماعية والصحة النفسية، وتشمل الاهتمام بالتعليم وتصحيح المفاهيم والأفكار، وضبط السلوكيات، وتعميق القيم والأخلاقيات، وصولا لتحصين النزيل من الانحراف مرة أخرى، وحماية مجتمعه من أية خطورة إجرامية محتملة كانت تسيطر على سلوكه

برامج الرعاية الاجتماعية

ولا تقتصربرامج الرعاية الاجتماعية التي تطبق داخل مراكز الإصلاح والتأهيل على النزلاء فقط، لكنها تمتد لأسرهم أثناء فترة عقوبتهم؛ وذلك من خلال إدارة الرعاية اللاحقة، والتي تقوم أيضا بمتابعة حالات المحكوم عليهم عقب الإفراج عنهم

وحرصت وزارة الداخلية في سبيل توفير مقومات إعادة تأهيل النزلاء، على اتخاذ كافة الإجراءات التنسيقية مع الوزارات المعنية، ومن بينها إبرام بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يتم بمقتضاه تشغيل المدارس الثانوي "الصناعي والزراعي" بمراكز الإصلاح والتأهيل، وكذا التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لإعداد أماكن للتدريب والتأهيل على المهن الفنية المختلفة؛ وذلك في إطار برامج علمية قائمة على توجيه طاقة النزيل للمهنة التي يصلح لها، وإتاحة فرص عمل له أثناء فترة العقوبة، بما يعود عليه وعلى أسرته بعائد مالي، يتم توجيهه وفقا لاحتياجاته، والاحتفاظ بجزء منه كمكافأة تمنح للنزيل عند خروجه، تساعده على مواجهة متطلباته المعيشية

مشروعات إنتاجية وصناعية

كما راعت وزارة الداخلية اقامة عددًا من المشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والحيوانية داخل مراكز الاصلاح والتأهيل، وبما ينعكس إيجابيا أيضا على حجم الإنفاق التي تتحمله الدولة في إدارة مراكز الإصلاح ورعاية النزلاء؛ وذلك عبر تحقيق الاكتفاء الذاتي في احتياجاتها من بعض المنتجات الأساسية، فضلا عن الإسهام في تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة في ظل دور وزارة الداخلية التكافلي

- الرعاية الصحية

شهدت مراكز الاصلاح والتأهيل طفرة طبية غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، حيث قامت الوزارة بإنشاء مستشفى كبير داخل كل مركز إصلاح وتأهيل تحتوى على كافة التخصصات المطلوبة حتى غرف العمليات المجهزة باحدث المعدات الطبية

ويقوم اطباء مستشفى المركز بتوقيع الكشف الطبى على كل نزيل وقت دخوله السجن ويعمل له كارت صحى للتعرف عما إذا كان يعانى من أمراض ولمتابعة حالة كل نزيل الصحية باستمرار.

- فصول محو أمية وملاعب لممارسة الرياضة

لم تنسَ وزارة الداخلية الجانب الترفيهى للنزلاء، حيث أنشأت الوزارة داخل جميع مراكز الاصلاح والتأهيل ملاعب رياضية ، للترفيه عن السجناء خلال أوقات الراحة.

كما اهتمت الوزارة بتوفير المكتبات التي يستمتع فيها النزلاء بأوقاتهم من خلال القراءة، كما قامت الوزارة بإنشاء فصول لمحو أمية لتهليم النزلاء ممن لا يجيدون القراءة والكتابة.

مزارع خضروات ومواشى وعناير دواجن

أنشأت وزارة الداخلية مزارع بمساحات كبيرة لزراعة الخضروات والفواكة داخل السجون كما قامت بانشأ مزارع للمواشى وعنابر دواجن لتوفير الاكنفاء الذاتى داخل مراكز الاصلاح والتأهيل والتى يعمل بها النزلاء ويتقاضو عليها اجرا .

- عنابر خاصة لأصحاب القدرات الخاصة بالسجون

اهتمت وزارة الداخلية بأصحاب القدرات الخاصة داخل مراكز الاصلاح والتأهيل وذلك إعلاء لقيم حقوق الإنسان حيث قامت الوزارة بتوفير عنابر خاصة لأصحاب القدرات الخاصة .