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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

فتاة البراجيل حست بالذنب| قصة انتح.ار رحاب ضحية صراع الحب.. تفاصيل

رحاب
رحاب

تلقت فتاة من قرية البراجيل، تُدعى "رحاب"، اتصالًا هاتفيًا مروعًا منذ شهر، يحمل لها خبرًا صادمًا بقتل خطيبها مدير المغسلة . هذه الحادثة المأساوية أثارت ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي وأصبحت حديث الساعة بين أهالي قرية البراجيل، التابعة لمركز أوسيم في الجيزة.
 

رحاب مدير المغسلة الشرطة القبض البراجيل اوسيم الجيزة

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