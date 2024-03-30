فتاة البراجيل حست بالذنب| قصة انتح.ار رحاب ضحية صراع الحب.. تفاصيل

تلقت فتاة من قرية البراجيل، تُدعى "رحاب"، اتصالًا هاتفيًا مروعًا منذ شهر، يحمل لها خبرًا صادمًا بقتل خطيبها مدير المغسلة . هذه الحادثة المأساوية أثارت ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي وأصبحت حديث الساعة بين أهالي قرية البراجيل، التابعة لمركز أوسيم في الجيزة.

