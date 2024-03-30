اليوم.. عرض 3 أفلام ضمن مهرجان زاوية للأفلام القصيرة

يعرض بسينما زاوية بوسط القاهرة أفلام "الفراشات"، و "هل يمكنك كتابة قصة خيالية" و "أثر الغياب"، اليوم السبت ضمن فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان زاوية للأفلام القصيرة المقامة فعالياته حاليا ويستمر حتى 7 إبريل المقبل.



وتقدم الأفلام غدا وأيضا يوم 6 أبريل المقبل، وتدور أحداث الفيلم القصير "الفراشات" من إخراج سلمى عناني، في مدة 4 دقائق حول "حسن" شاب في منتصف العشرينيات من عمره يعيش وحيدا في عالم يمنعه من أن يكون على طبيعته بسبب مرضه، حتى جاءت له فراشة "إليسيه" ذات يوم فتأخذه إلى رحلة روحية كشفت خلالها جوهره وتذكره بمن هو.



وتدور أحداث فيلم "هل يمكنك كتابة قصة خيالية" إخراج محيي الدين يحيى في مدة حوالي 8 دقائق، حول شاب يتساءل عن هل يمكنه أن يجعل جدته تعيش للأبد، يحاول الفيلم استكشاف امكانات تجسيد حقائق ذاتية للغاية من خلال استخدام لقطات شخصية موجودة مسبقا وتطبيقات الذكاء الإصطناعي المتاحة عبر الإنترنت.



بينما يستعرض فيلم "أثر الغياب" للمخرجة منة صلاح، مذكرات بصرية عن أحوال فتاة بعد اختفاء شخص مهم من حياتها، وهل إذا كان هناك سيناريو ممكن أن ينقذها مما تمر به بعد الإنفصال، فتعيش الفتاة حالة من الحداد محاولة التخطي رغم حالة وضوح الرؤية التي تؤدي أحيانا لإختلاط الأحلام بالواقع.



يذكر أن الدورة الثامنة لمهرجان زاوية للأفلام القصيرة، يتنافس بها 31 فيلما متنوعا ما بين روائي وتسجيلي ووثائقي بالمسابقة الرسمية، إلى جانب عرض 29 فيلما خارج التسابق من الأفلام الفائزة في الدورات السبع الماضية من المهرجان.

