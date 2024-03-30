تبدأ من 195 ريالا.. أسعار تذاكر حفل العيد لمي فاروق في جدة

أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنانة مي فاروق، المرتقب في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، يوم 13 أبريل المقبل، عن طرح تذاكر الحفل للجمهور.

وجاءت أسعار تذاكر حفل عيد الفطر لـ مي فاروق ونواف الجبرتي، بداية من الفئة السعرية 195 ريالا سعوديا.

وتستعد مي فاروق لإحياء حفل غنائي ساهر لها مع الفنان نواف الجبرتي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، يوم 13 أبريل المقبل، ضمن سلسلة حفلات عيد الفطر.

أغاني مي فاروق

وفي منتصف شهر فبراير، طرحت المطربة مي فاروق، على “يوتيوب”، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، بمناسبة عيد الحب، فيديو كليب جديدا لأغنيتها " كل الحبيبة"، والتى تتعاون فيها مع الشاعر تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقى أحمد الموجى، والأغنية من إخراج إيهاب العادلي وأحمد الششتاوى، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

دارت فكرة التصوير فى إطار رومانسي بسيط، من خلال ظهور مى داخل استوديو تصوير، وتقوم بعمل جلسة تصوير، وأثناء ذلك تعبر عن فرحتها وشعورها بالسعادة مع حب جديد.

يذكر أن الفنانة مي فاروق روجت لأغنيتها الجديدة، عبر صفحاتها الرسمية على المواقع الاجتماعية، ولاقت العديد من التعليقــات والإشادات من محبيها ومعجبيها الذين عبروا عن اشتياقهم لسماع الأغنية.

يذكر أيضا أن مي فاروق طرحت منذ فترة قريبة أغنية بعنوان "ليه"، كلمات خالد أمين، وألحان محمد رحيم، وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج إيهاب العادلي وأحمد الششتاوى، وحققت نجاحا كبيرا على “يوتيوب” وجميع المنصات الرقمية والمواقع الاجتماعية، كما تعيش مى حالة من النشاط الفنى الكبير وتستعد لإحياء مجموعة من الحفلات خلال الفترة المقبلة.

تقول كلمات أغنية "كل الحبيبة":

عارِف كُل الحّبيبة

وكلامهم على أغانيهم

وعدد ناس فرحانة بيهم

أنا عشقى أكتر بشوية

مرة أو اتنين لاء ميه

مين فيهم شاف الطيبة

أتحدى أحن ما فيهم

لو يشوفوا طيبتك بعينيهم

زى ما شُفتها بعينيا

يجوا يشوفوا الحنية

تعرف ساعات باستكترك

على نفسى لما بأبصُ لك

ولما باسمع ندِهتك

ياما بعينيا باصورك

كل الكلام اللى اتكتب

ف الحُب قبلك ده اتلغىّ

إنت الوحيد اللى اتوهب

وصف الحياة دى كُلها



بكرة حايتقال أسامينا

لقلوب لسه بيتلاقوا

حايقولوا فى اتنين ياما داقوا

م الدنيا جمال ليالها

كانوا أغلى حبايب فيها

ده إحنا ف دنيا لوحدينا

ومفيش زينا هنا تاني

لاقية ف حُضنك ده مكاني

طول مانا شايفاك حواليا

أنا مابغمضشى عينيا

عارف فيك حاجة غريبة

وعينيك لما أسرح فيهم

والله دُنيا لوحديهم

دنيا بلفها ميت لفة

وأحضن إيديك واتدفى

الناس لو فيهم عيبة

أنا ليه بقى مش لاقيالك

حاجه ألاحظها وأقولهالك

كُلك يا حبيبى مزايا

وحقيقى فرقت معايا

تعرف ساعات باستكترك

على نفسى لما بابصُ لك

ولما باسمع ندِهتك

ياما بعينيا باصورك

كل الكلام اللى اتكتب

ف الحُب قبلك ده اتلغىّ

إنت الوحيد اللى اتوهب

وصف الحياة دى كُلها