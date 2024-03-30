موسكو: حرس الحدود الروسي يتمركزون على الحدود الأرمنية بطلب من باشينيان

قال السفير الروسي في أرمينيا سيرجي كوبيركين، اليوم السبت، إنه تم وضع نقاط مراقبة لحرس الحدود الروسي، والتي تقع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، هناك بناء على طلب شخصي من رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

وأوضح السفير الروسي أن نقاط المراقبة هذه تم وضعها على طول الحدود الأرمينية الأذربيجانية على نفقة روسيا من أجل المساعدة في استقرار الوضع في عام 2020، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وفي وقت سابق، قال رئيس البرلمان الأرميني ألين سيمونيان، إن يريفان قررت عدم مناقشة انسحاب حرس الحدود الروسي من الحدود الأرمينية التركية.