الشقة نحس.. نجل فؤاد المهندس يكشف عن مفاجأة بعد احتراق منزل والده بالزمالك

تلقت قوات الحماية المدنية بلاغا باشتعال النار في شقة بإحدى عقارات حي الزمالك، والتي تبين أنها ملك الفنان الراحل فؤاد المهندس.

اشتعال النيران في شقة فؤاد المهندس

وقال محمد فؤاد المهندس، نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس، إن شقته احترقت بسبب ماس كهربائى.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة "صدى البلد": “كل حاجة في الشقة اتحرقت كل حاجة خلاص باظت، الحريق دا يفكرني بحريق الشقة اللي حصل في 2006، والراحل فؤاد المهندس كان على قيد الحياة، والشقة اتحرقت كلها بسبب ماس كهربائي أيضا”.

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