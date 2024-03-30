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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بسبب مشكلة خطيرة.. السيارات الكهربائية قد تسبب تلف الكلى والأعصاب وصعوبة التنفس

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

تعتبر السيارات الكهربائية مختلفة في تصميمها وأدائها عن سيارات الاحتراق التقليدية، ومن بين هذه الفروقات تتضمن معدل تآكل الإطارات الأسرع بكثير. 

يشير «آشلي إدجار» مدير قياس الأداء في شركة JD Power، إلى أن هذا الاختلاف يجب أن يكون على رأس قائمة الأولويات لصانعي السيارات وشركات إنتاج الإطارات لتثقيف مالكي السيارات الكهربائية حول الأداء والاستهلاك.

إلى جانب تأثير تآكل الإطارات على رضا العملاء، فإنه يزيد أيضًا من الانبعاثات غير المرغوب فيها. 

 

كيف تؤثر انبعاثات السيارات الكهربائية على الصحة؟

 الانبعاثات الصادرة عن الإطارات يمكن أن تؤثر على الصحة بشكل سلبي، وتسبب مشاكل مثل مشاكل التنفس وتلف الكلى والجهاز العصبي. ونظرًا لأن السيارات الكهربائية تتآكل بشكل أسرع، فإنها تسهم بشكل متزايد في هذا التلوث.

ومع ذلك، تظل هذه المشكلة صعبة الحل نظرًا لتناقض بين أهداف تحسين مدى السيارة وتقليل تآكل الإطارات. يشير JD Power إلى أن هذا التناقض يمثل تحديًا كبيرًا لصناعة السيارات، ويتطلب بحثًا وتطويرًا مستمرين للتغلب عليه.

من ناحية أخرى، فإن دراسة JD Power لعام 2024 تظهر استمرار ميشلان في تصدر قائمة مزودي إطارات السيارات الفاخرة للعام الحادي والعشرين على التوالي، مما يظهر استمرار تفوقها في هذا المجال. تليها شركات أخرى مثل جوديير وكونتيننتال، مما يوضح أهمية جودة الإطارات في تجربة القيادة ورضا العملاء.

السيارات الكهربائية تلف الكلى الانبعاثات

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