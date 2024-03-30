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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة القليوبية تكرم حفظة القرآن الكريم بشبرا الخيمة

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

أعلنت محافظة القليوبية عن إقامة احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم مساء اليوم السبت بمركز شباب بيجام بحي غرب شبرا الخيمة.


وأشارت المحافظة في بيان لها إلى أن الاحتفالية ستكون بمشاركة عدد من حفظة القرآن الكريم بشبرا الخيمة بحضور قيادات المحافظة ومديرية الأوقاف. 


وفي وقت سابق، كرم عبد الحميد الهجانمحافظ القليوبية حفظة القرآن الكريم في مسابقة  للقرآن الكريم بقرية ترسا بطوخ، والتي تعد الأكبر من نوعها على مستوى المحافظة، إذ شارك فيها أكثر من 490 متسابقا يمثلون 70 قرية، وأشرف عليها 40 من مشايخ الأوقاف وأجريت على مدار 4 أسابيع متتالية على مستوى كل وحدة محلية.


كما أجريت التصفيات النهائية وفاز فيها 61 من حفظة القرآن الكريم كاملا، بينما فاز  175 متسابقا من حفظة ربع القرآن و113 من حفظة نصف القرآن و88 طالبا في مستوى ثلاثة أرباع القرآن، و20 صوتا حسنا والابتهالات و30 من ذوي الهمم و3 قراءات السبع.

القليوبية شبرا الخيمة غرب شبرا الخيمة محافظ القليوبية حفظة القرآن الكريم

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