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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس المتهم بسرقة سيارات المواطنين بشبرا الخيمة بالقليوبية

متهم - صورة أرشيفية
متهم - صورة أرشيفية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس عاطل تخصص في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع  في شبرا الخيمة 4 أيام على ذمة التحقيق.


وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية اخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد ورود اخطارا بالواقعة وتبين تمكن ضبط مباحث قسم أول شبرا الخيمة من القبض على عاطل بتهمة سرقة إحدى السيارات المملوكة لاحد المواطنين من اسفل مسكنة بأسلوب المفتاح المصطنع.


وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة وارشد عن السيارة وتم ضبطها وتحرر المحضر اللازم  واحيل للنيابة فامرت بحبسه وتولت التحقيق.

القليوبية جهات التحقيق شبرا الخيمة مدير أمن القليوبية أمن القليوبية

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