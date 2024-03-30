صحف السعودية| محادثات أمريكية - إسرائيلية لبحث عملية رفح.. تطوير مكة: 16 مليار ريال قيمة صناديق عقارية .. ومنح الجنسية لـ8 أشخاص

19 مليار ريال تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة دخلت السعودية

قوة إسرائيلية تقتحم مدناً في الضفة الغربية

مقتل طفل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية خلال مداهمة في جنين

موسكو مستعدة لـ«ضمانات أمنية متبادلة» للتسوية في أوكرانيا

طعن مذيع إيراني بالسكين على يد مجهولين في لندن

الاحتياطي الاتحادي الأميركي غير متعجل لخفض الفائدة



نقلت صحيفة الشرق الأوسط، ما ذكرته شبكة «سي إن إن» الأميركية أمس (الجمعة) بأن محادثات رفيعة المستوى بين مسؤولين أميركيين وإسرائيليين حول عملية عسكرية محتملة في رفح بقطاع غزة يمكن أن تعقد في واشنطن بعد غد الاثنين على أقرب تقدير.

وألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو محادثات كانت مقررة هذا الأسبوع بعد امتناع الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض (الفيتو) لعرقلة قرار لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة في رمضان، وإطلاق سراح جميع الأسرى.

ونقلت «سي إن إن» عن مسؤولين أميركيين القول إن الوفد الإسرائيلي اقترح إعادة جدولة المحادثات إلى يوم الاثنين. وقال البيت الأبيض إنه يدعم إعادة جدولة المحادثات، ويعمل مع نظرائه في إسرائيل للقيام بذلك في الوقت المناسب.

قال شهود عيان اليوم السبت إن قوة إسرائيلية اقتحمت مدينة طوباس، ومدينتي أريحا وقلقيلية شمال الضفة الغربية، وأفاد الشهود لـ(وكالة أنباء العالم العربي) بأن القوة الإسرائيلية تحاصر منزلاً في طوباس وتدعو من فيه لتسليم نفسه.

وبحسب الشهود فإن فلسطينياً واحداً على الأقل أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عملية الاقتحام، ونقل إلى المستشفى التركي في المدينة. وقال شاهد عيان «هناك تعزيزات عسكرية تصل تباعاً إلى طوباس».

لقي طفل فلسطيني حتفه، فجر اليوم (السبت)، برصاص القوات الإسرائيلية، وأصيب شابان أحدهما بجروح خطيرة، خلال مداهمة لبلدة قباطية في جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلاً عن مصادر محلية، أن القوات الإسرائيلية اقتحمت البلدة ونشرت قناصة فوق عدة بنايات، ودارت مواجهات عنيفة مع فلسطينيين أسفرت عن مقتل نبيل أبو عابد البالغ من العمر 13 عاماً.

حول هجوم روسيا، ذكرت الصحيفة أنه تزامنت تطورات التحقيق في ملف الهجوم الدموي على مركز كروكوس التجاري قرب موسكو قبل أسبوع مع توسيع موسكو انتقاداتها لما وصف بأنه «إصرار غربي على تحميل تنظيم (داعش) المسؤولية عن الهجوم قبل انتهاء التحقيقات الروسية».

وعلى الرغم من إعلان موسكو المتكرر أنها تنتظر انتهاء عمليات التحقيق قبل إعلان فرضية نهائية حول الهجوم والأطراف التي تتحمل المسؤولية بشكل مباشر عنه، لكن التأكيدات الروسية واصلت التركيز على القناعة الأساسية التي تمحورت حولها كل تصريحات المسؤولين الروس منذ اليوم الأول لوقوع الهجوم، والتي تم بموجبها توجيه أصابع الاتهام مباشرة للأجهزة الخاصة الأوكرانية، مع إشارات إلى «تورط» أجهزة أميركية وبريطانية تعاونت مع كييف.

في هذا الإطار شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مجددا على رفض وجهات النظر الغربية التي تحوم حول التنبيه من تنامي خطر تنظيم «داعش» وتحمله مباشرة المسؤولية عن الهجوم.

وقال الوزير في مقابلة صحافية إن «دول الغرب تحاول إقناع روسيا بأن لا علاقة لأوكرانيا بالعملية الإرهابية في المركز التجاري، لكن موسكو لا يسعها استبعاد تلك الفرضية».

ذكرت الصحيفة، أصيب مذيع إيراني بجروح بالغة جراء طعنه بالسكين على يد مجهولين قرب منزله بالعاصمة البريطانية لندن، وتجري الشرطة البريطانية تحقيقاً في ملابسات الهجوم.

وأكدت قناة «إيران إنترناشيونال» الناطقة باللغة الفارسية، ومقرها لندن، على موقعها، تعرض بوريا زراعتي أحد مقدمي برامجها الإخبارية، لطعنات سكين، مشيرة إلى أن حالته مستقرة في المستشفى.



أوردت صحيفة الرياض، بأنه تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تنظم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، خلال الفترة من 19 إلى 20 شوال 1445 هـ الموافق من 28 إلى 29 أبريل 2024، مؤتمراً دولياً بعنوان «دور الجامعات في تعزيز قيم الانتماء الوطني والتعايش السلمي»، وذلك في مبنى المؤتمرات بالمدينة الجامعية في الرياض.

ذكرت صحيفة الرياض، أنه بلغت قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة خلال الربع الرابع من عام 2023 م 13 مليار ريال وذلك بارتفاع تجاوز 16 % مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، وذلك وفقاً لنشرة الاستثمار الأجنبي المباشر للربع الرابع 2023م من الهيئة العامة للإحصاء.

وأظهرت نتائج النشرة أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة بلغت 19 مليار ريال، وذلك بارتفاع قدره 16,6 % مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه والذي بلغت قيمته 16 مليار ريال.

وأفادت نتائج النشرة أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من اقتصاد المملكة نحو 6 مليارات ريال وذلك بارتفاع قدره 17.6 % مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه والذي بلغت قيمته 5 مليارات ريال.

ويقول الاقتصادي فهد شرف «جذب وتشجيع الاستثمارت الأجنبية المباشرة، لكونه من روافد الاقتصاد المهمة، وتسعى المملكة لخلق بيئة استثمارية وتنظيمية جاذبة، تتمثل في تذليل المعوقات القانونية من خلال إصدار تشريعات وقرارات وإبرام اتفاقيات ثنائية مع بلد المستثمر الأجنبي، وتوفير الضمانات القانونية لحماية الاستثمارات الأجنبية.

أوردت الصحيفة، كرر جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي)، تصريحاته بأن البنك ليس في عجلة من امره للبدء في خفض أسعار الفائدة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جيروم باول قوله في إحدى الفعاليات بفرع البنك في سان فرانسيسكو اليوم الجمعة، "لسنا بحاجة إلى أن نكون في عجلة من أمرنا لإجراء الخفض" .

وأضاف باول ، إن بيانات التضخم الجديدة الصادرة في وقت سابق "تتماشى إلى حد كبير مع توقعاتنا.

ولكن باول كرر أنه لن يكون من المناسب خفض أسعار الفائدة حتى يكون المسؤولون واثقين من أن التضخم يسير على الطريق الصحيح نحو هدف الوصول إلى نسبة 2٪.

وقال باول إنه ،:" من الجيد أن نرى شيئا يتماشى مع التوقعات"، مضيفا أن القراءات الأخيرة ليست جيدة مثل ما رآه صناع القرارات السياسية العام الماضي.

وأظهرت البيانات الحكومية الصادرة اليوم الجمعة، تراجع المقياس المفضل لدى البنك المركزي للتضخم الأساسي الشهر الماضي بعد زيادة أكبر مما حدث من قبل في كانون الثاني/يناير الماضي.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية - باستثناء تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة – بنسبة 3ر0 ٪ في شباط/فبراير الماضي بعد القفزة التي حققها في الشهر السابق بنسبة 5ر0٪ ، مسجلا أكبر ارتفاع له في المكاسب المتتالية في غضون عام واحد.

ذكرت صحيفة عكاظ، كشف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، أن مشروع الأحياء المطورة في مكة المكرمة تضمن تأسيس صناديق عقارية تعد الأكبر على مستوى السعودية، بقيمة 16 مليار ريال، مؤكدًا أن العاصمة المقدسة مُقبلة على نهضة تنموية شاملة تضعها في مَصاف المدن المتطورة.

وضم مشروع التفعيل والتطوير للمواقع التاريخية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أكثر من 98 موقعًا تاريخيًا وإثرائيًا متنوعًا، وأهميتها في إثراء جودة الزيارة وتحسين جوانب الحياة من خلال تطويرها وتفعيلها وإتاحتها للزُوّار والمُكتسبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي ستُقدمها مشاريع العناية بالمواقع التاريخية.

أوردت عكاظ، أعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية في منطقة الرياض، صدور أمر ملكي وقرار وزاري بمنح الجنسية السعودية لـ8 أشخاص، وذلك وفقا لما كشفته الجريدة الرسمية «أم القرى» (الجمعة).

أعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية في منطقة الرياض، أنه صدر الأمر الملكي رقم «41582» وتاريخ 1445/6/5 القاضي بمنح الجنسية العربية السعودية لـ«عبدالإله جلال عبدالكريم فرح» وزوجته «وشاء معروف حسن شمت»، وأولاده «صهيب، محمد، وعد، عائشة، وجن» المبلغ بخطاب مقام المرجع رقم «45319876» وتاريخ 1445/9/12.

كما أعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة الرياض، أنه صدر القرار الوزاري رقم «59» وتاريخ 1445/8/15 القاضي بمنح الجنسية العربية السعودية لـ«ياسمين ياسر عبدالرحمن التركاوي»، وذلك بموجب المادة «14» من نظام الجنسية.